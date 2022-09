Sinopsis Lengkap House of the Dragon Episode 4: King of the Narrow Sea

PIKIRAN RAKYAT - Serial HBO House of the Dragon telah memasuki episode 4 yang tayang Senin, 12 September 2022 dengan judul King of the Narrow Sea.

Sebelumnya pada episode 3, diceritakan bahwa raja telah menikah dengan Alicent Hightower putri dari tangan kanannya, dan memiliki seorang putra laki-laki.

Hal itu menimbulkan polemik tentang siapa yang akan mewariskan takhta kerajaan, Putri Rhaenyra atau putra raja dari Alicent yaitu Pangeran Aegon.

Sementara itu, Otto Hightower terus mempengaruhi Alicent untuk membujuk Raja Viserys agar takhta kerajaan diwariskan kepada Pangeran Aegon yang baru berusia 2 tahun.

Sedangkan dalam episode 4 kali ini, adegan dimulai dengan memperlihatkan puteri Rhaenyra yang tengah tour memilih pangeran-pangeran yang melamarnya, namun Rhaenyra masih belum menemukan pria yang cocok untuk dirinya.

Rhaenyra pun memutuskan pergi ke King’s Landing untuk menghentikan ayahnya agar tidak melanjutkan acara pemilihan pasangan untuk dirinya.

Kemudian, adegan dilanjutkan dengan memperlihatkan Pangeran Daemon yang kembali ke King’s Landing dengan jabatan barunya sebagai King of the Narrow Sea.

Tujuan Daemon kembali ke King’s Landing yakni untuk meminta raja menambahkan senjata Drahar di Kursi Raja, sebagai bukti bahwa ia telah mengalahkan crabfeeder dan triarki.