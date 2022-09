Lirik Lagu SNAP - Rosa Linn: Turns Out People Lie...

PIKIRAN RAKYAT - Lagu SNAP milik Rosa Linn masih viral di media sosial, terutama TikTok.

Lagu ini seringkali dijadikan backsound di berbagai video TikTok. Sejak pertama kali rilis, lagu SNAP sukses menduduki deretan lagu paling hits.

Lagu ini memiliki dua versi di Spotify, ada yang versi normal dan versi high and fast.

Berikut lirik lagu SNAP - Rosa Linn

It's 4:00 a.m.

I can't turn my head off

Wishin' these memories would fade

They never do

Turns out people lie

They say, "Just snap your fingers"

As if it was really that easy for me to get over you

I just need time

Snapping one, two

Where are you?

You're still in my heart

Snapping three, four

Don't need you here anymore

Get out of my heart

'Cause I might snap