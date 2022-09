Lirik Lagu Lost and Found - Bright Vachirawit, Dilengkapi Terjemahan Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Berikut lirik Lost and Found, single terbaru penyanyi Bright Vachirawit.

Aktor sekaligus penyanyi tampan asal Thailand itu mempunyai lagu pertama tersebut yang berbahasa Inggris

Dirilis pada Senin, 15 Agustus 2022, lagu Lost and Found ini diciptakan oleh James Alyn Wee dan Kasidej Hongladaromp.

Bagi kamu yang ingin mendengarkan lagu dari Bright Vachirawit tersebut, kamu bisa menonton video musiknya di kanal YouTube GMMTV Record.

Baca Juga: Perjalanan Karier Antonio Rudiger Lengkap dengan Perjuangannya Melawan Rasisme Agama

Berikut lirik lagu Lost and Found dari Bright Vachirawit yang bisa kamu dapatkan lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia di sini:

Waiting

All this time

Still waiting

All alone

I’m talking to myself

Again and again

Stuck in this feeling again

Hiding

I still keep on hiding

Tucked away

These feelings for you

I don’t want it no more

But I’m falling for you even more

Baca Juga: Kapolri Sorot Pelanggaran di Polri: Ikan Busuk Mulai dari Kepala