Lirik dan Terjemahan Lagu I Want to Break Free - Queen, Lagu yang Dibeli Ahmad Dhani

PIKIRAN RAKYAT - Lagu I Want to Break Free merupakan lagu yang ditulis oleh John Deacon personel band asal London, Inggris Queen.

Diketahui lagu ini sudah dibeli oleh musisi legendaris Indonesia Ahmad Dhani pada tahun 2006 dan dinyanyikan ulang bersama grup bandnya Dewa 19.

Melihat video klip versi Queen, tampak para personel band berpakaian wanita dan banyak yang beranggapan bahwa mereka ingin mengatakan kepada publik bahwa mereka ingin bebas melalui lagu I Want to Break Free.

Namun sang vokalis Freddie Mercury telah menyangkal anggapan itu dengan tegas, dia mengatakan kalau lagu I Want to Break Free bukan untuk komunitas yang dimaksud.

Baca Juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Snap 'Where Are You?’ - Rosa Linn

Lagu I Want to Break Free rilis pada tahun 1984 dan masuk dalam daftar lagu album The Works.

Berikut lirik dan terjemahan lagu I Want to Break Free - Queen

I want to break free, I want to break free

(Saya ingin membebaskan diri, saya ingin membebaskan diri)

I want to break free from your lies

(Aku ingin melepaskan diri dari kebohonganmu)

You're so self-satisfied I don't need you

(Anda sangat puas diri saya tidak membutuhkan Anda)

I've got to break free

(Aku harus membebaskan diri)

God knows, God knows I want to break free

(Tuhan tahu, Tuhan tahu aku ingin membebaskan diri)