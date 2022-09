PIKIRAN RAKYAT - Lagu House Party dipopulerkan oleh Boy Band Korea Selatan Super Junior.

Lagu ini diunggah pada akun YouTube SM Entertainment sebagai agensi Super Junior pada Selasa 16 Maret 2021.

Berikut Pikiran-Rakyat.com berikan lirik dan terjemahan lagu House Party milik Super Junior.

Lirik Lagu House Party - Super Junior

Suknyeo sinsa yeoreobun nareul bogo ttara hae

(We) gonna have a good time

Jayuropdeon sigani meomchwossdeon jinannarui nogodeure baksu

How we do it? (Good) kkeutnasseo (No)

Ije geukbok? ajik kkeuti aninde

Innaesimedo hangyega dadara teojil geosman gata modu

(Woo) We getting crazy now

(Woo) igeol nohji ma

Nuguna hyeonsire gonggam ijeone eopsdeon geosdeul

Igyeonae moduga hamkke Oh My god!

Everybody Now

(Yeah Here we go) hamkke hago sipeun mameun jamsiman jeobeodugo

This is my house party

Yeah saeropge mandeun Rulee majge seororeul jikineun meosjin maeneo

This is my house party

Good Job da wasseo majimak han saramkkaji ireonal ttae majchwo

House Party

Hands Up Beyond the wall dahji anhado modu yeongyeoldoeneun segye

House Party