Rosa Linn merupakan seorang penyanyi-penulis lagu serta produser rekaman.

Lagunya yang berjudul snap cukup populer di media sosial TikTok, karena liriknya yang mengandung arti dan pesan untuk sang mantan.

Simak lirik lagu Snap milik Rosa Linn

[Verse 1]

It's 4 AM! I can't turn my head off

Wishing these memories would fade, they never do

Turns out people lie. They say, "Just snap your fingers"

As if it was really that easy for me to get over you

[Bridge]