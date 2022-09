Disney Rilis Live Action The Little Mermaid, Rambut Merah Ariel Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT – The Wonderful World of Disney kembali menghadirkan film The Little Mermaid. Namun kali ini kisah tentang seorang putri duyung kecil bernama Ariel akan ditampilkan dalam live action The Little Mermaid.

Film yang akan tayang pada Mei 2023 ini merupakan sebuah film yang diadaptasi dari film yang dibuat oleh John Musker dan Ron Clements pada 1989.

Kisah dari film ini didasarkan dari dongeng abad ke-19 oleh Hans Christian Andersen dengan nama yang sama “The Little Mermaid”.

Rob Marshall sebagai sutradara The Little Mermaid mengatakan bahwa live action ini akan berbentuk musikal dan tak jauh berbeda dari versi aslinya.

Meskipun begitu, sang sutradara akan tetap menjaga keutuhan dari film aslinya, dan Rob mengatakan bahwa film live action ini akan membawa sesuatu yang baru dan lebih realistis.

Selain itu, Rob Marshall juga meminta Miranda sebagai pembuat film The Little Mermaid ini untuk bekerja sama dengan komposer Alan Menken mengerjakan ulang lagu-lagu dari aslinya dan keduanya juga akan membuat lagu baru untuk film tersebut.

Aktris sekaligus penyanyi Halle Bailey yang akan memerankan karakter utama Ariel, dalam film remake The Little Mermaid ini.

Sebagai pemeran karakter utama dalam film live action The Little Mermaid, Bailey mendapatkan kritik dan rasisme di media sosial terhadap castingnya dalam film ini.