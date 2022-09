Link Streaming Drakor Little Women Episode 4: Nenek Oh In Joo, Bisa Kalahkan Keluarga Won?

PIKIRAN RAKYAT - Link streaming drama Korea Little Women episode 4 bisa dilihat di akhir artikel ini.

Seperti diketahui drakor Little Women tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di Netflix.

Simak sinopsis lengkap episode 4 dan link nonton drakor Little Women:

Di episode sebelumnya Oh In Joo bimbang dengan uang pemberian dari Jin Hwa Young.

Oh In Joo pun memutuskan untuk mendatangi keluarga Won, untuk memberikan uang tunai demi membayar sekolah sang adik Oh In Hye.

Namun, Ibu Hyo Rin menolak mentah-mentah uang pemberian Oh In Joo.

Di episode 4, Oh In Joo akan menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi.

Disisi lain Oh In Joo memohon kepada sang nenek untuk mewakilinya membelikan sebuah apartemen untuk tempat tinggal dirinya dan adik-adiknya.