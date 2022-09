Trailer Secret Invasion Dirilis, Simak Fakta-Fakta dan Jadwal Tayangnya

PIKIRAN RAKYAT - Marvel Studio resmi merilis trailer seri televisi berjudul Secret Invasion.

Kabarnya Secret Invasion akan tayang pada 2023 mendatang melalui kanal Youtubenya.

Trailer Secret Invasion yang dirilis pada 11 September 2022 dalam kurun waktu kurang dari 24 jam berhasil menempati posisi video trending di Youtube.

Trailer Secret Invasion tersebut telah diputar sebanyak lebih dari sembilan juta lebih kali.

Antusias masyarakat dunia juga terlihat dari berbagai komentar yang ditulis dalam kolom komentar unggahan Marvel tersebut.

"I was already really excited to see this show but this trailer got me even more hyped to see it. I’m so glad that Nick Fury is finally getting to be the leading star of a show, and I’m very interested to see how Rhodes and Everett Ross will be involved in this.

(Saya sudah sangat bersemangat untuk melihat pertunjukan ini tetapi trailer ini membuat saya semakin bersemangat untuk melihatnya. Saya sangat senang Nick Fury akhirnya menjadi bintang utama sebuah pertunjukan, dan saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana Rhodes dan Everett Ross akan terlibat dalam hal ini)," ujar Angel Dust.

