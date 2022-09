Lirik Lagu Slipping Through My Fingers - ABBA, Sering Lewat di FYP TikTok untuk Kenang Masa Kecil

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Slipping Through My Fingers belakangan ramai digunakan backsound TikTok untuk membuat konten.

Slipping Through My Fingers yang dinyanyikan oleh ABBA menggambarkan betapa waktu berlalu begitu cepat.

Oleh karena itu tak sedikit yang mengunggah foto masa kecilnya diiringi lagu Slipping Through My Fingers.

Berikut lirik Slipping Through My Fingers lengkap dengan terjemahannya.

Lirik Slipping Through My Fingers - ABBA

Schoolbag in hand, she leaves home in the early morning

Tas sekolah di tangan, dia meninggalkan rumah di pagi hari

Waving goodbye with an absent-minded smile

Melambaikan tangan dengan senyuman tanpa berpikir

I watch her go with a surge of that well-known sadness

Aku mengawasinya pergi dengan gelombang kesedihan yang terkenal itu