Liri Lagu Blue - Jackson Wang, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Jackson Wang resmi merilis single terbaru miliknya pada 9 September 2022. Lagu terbaru Jackson Wang ini berjudul Blue.

Lagu Blue masuk ke dalam salah satu tracklist dari album terbaru Jackson Wang yaitu MAGIC MAN. Lagu ini diunggah melalui kanal YouTube pribadi Jackson Wang.

Pada official music video lagu Blue, tampak Jackson Wang sendiri yang memainkan peran di video klip tersebut.

Jackson Wang memakai setelan serba emas yang kemudian perlahan tenggelam kelautan yang gelap.

Member GOT7 ini akhirnya mencoba bangkit ketika melihat cahaya terang dan berenang ke atas.

Lagu Blue milik Jackson Wang kini bisa didengarkan di berbagai platform musik.

Berikut lirik lagu Blue – Jackson Wang:

When I'm broke and I'm stressing

I know you'll stay by me

When I feel disconnected

You're all I need