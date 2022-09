Jadi Pemain di Miracle in Cell No 7, Indro Justru Tak Mau Nonton Film Versi Asli, Ternyata Ini Alasannya

PIKIRAN RAKYAT - Film Miracle in Cell No 7 masih tetap menjadi sorotan sejak tayang perdana pada 6 September 2022 lalu.

Bahkan, film Miracle in Cell No 7 selalu menempati jajaran trending di Twitter sejak tanggal perilisan.

Seperti yang diketahui, film Miracle in Cell No 7 ini merupakan karya hasil adaptasi film besar Korea Selatan dengan judul yang sama.

Film Miracle in Cell No 7 versi Korea Selatan merupakan film tahun 2013 yang dibintangi oleh Ryu Seung Ryong dan Kal So Won sebagai sepasang ayah dan anak.

Baca Juga: Nicholas Saputra Akhirnya Bongkar Identitas Sang Kekasih hingga Rencana Pernikahan

Film Miracle in Cell No 7 versi Korea Selatan sendiri menjadi karya film terlaris sepanjang masa di Korea Selatan.

Tidak hanya sampai di situ, film Miracle in Cell No 7 versi Korea Selatan telah mendapat 30 lebih penghargaan.

Besarnya film Miracle in Cell No 7 versi Korea Selatan ini juga diakui oleh Vino G Bastian yang mengaku sebagai big fans dari film drama komedi tersebut.

“Dulu gua emang nonton film ini (Miracle in Cell No 7) banget jadi gua salah satu big fans dari film ini,” ujar Vino G Bastian, dikutip dari YouTube Tema Indonesia.