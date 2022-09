NCT 127 Gelar Konser di Jakarta pada November 2022, Cek Jadwal, Lokasi hingga Harga Tiketnya!

PIKIRAN RAKYAT – Subunit boy grup asal SM Entertaiment, NCT yaitu NCT 127 akan kembali mengunjungi Indonesia.

Kali ini, NCT 127 akan menggelar konser keduanya bertajuk “Neo City The Link” di Jakarta pada Sabtu, 5 November 2022, mendatang.

Kabar gembira bagi NCTzen ini disampaikan langsung oleh akun Instagram @jakartakonser.

“#JakartaKOnserNews: @kpopconcert.id, Confirmed!! @nct127 is coming back to Jakarta on November 5th, 2022 for their NCT 127 2ND Tour ‘Neo City: Jakarta – The Link at ICE BSD (Terkonfirmasi!! @nct127 kembali ke Jakarta pada 5 November 2022 untuk konser kedua mereka),” kata akun @jakartakonser dalam keterangannya, Sabtu, 9 September 2022.

Baca Juga: Nicholas Saputra Akhirnya Bongkar Identitas Sang Kekasih hingga Rencana Pernikahan

Adapun, konser NCT 127 tersebut hanya akan digelar selama satu hari di ICE BSD. Untuk harga tiketnya sendiri masih belum diketahui pasti.

Diperkirakan, harga tiket konser NCT 127 tidak jauh berbeda dengan tiket konser serupa yang telah diadakan terlebih dahulu di negara tetangga, Singapura dan Filipina.

Diketahui, harga tiket konser NCT 127 Neo City The Link di Singapura sendiri dibandrol dengan harga mulai dari 168 SGD atau sekitar Rp1,7 juta hingga 288 SGD atau sekitar Rp3 juta.

Sedangkan, harga tiket di Filipina, mulai dari 3.500 PHP atau sekitar Rp922.800, hingga termahal untuk VIP standing sebesar 12.000 PHP atau Rp3,2 juta.