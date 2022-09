Pamungkas dan Ardhito Pramono Manggung di Hellocalize Festival, Berikut Musisi Lain yang Hadir

PIKIRAN RAKYAT - Pamungkas, Ardhito Pramono, Stars & Rabbit, Diskopantera adalah sederet musisi yang siap memeriahkan Hellocalize Festival di Senayan Park, Jakarta, pada 21 September 2022.

Hellocalize Festival adalah festival musik dan carnival yang menawarkan pengalaman yang unik.

Tak hanya menampilkan panggung musik, Hellocalize Festival juga menghadirkan berbagai macam games, hingga pertunjukan lainnya.

Ketua pelaksana Endro erianto mengatakan, Hellovaloze Festival kali ini mengusung tema togetherness, youthful dan pasaionate yang siap memberikan warna baru bagi penikmat musik dan festival di Indonesia.

"Kehadiran musisi ataupun band seperti Stars and Rabbit menunjukkan Hellocalize Festival memang dijamin akan menghadirkan pengalaman nonton konser yang unik dan menarik karena Stars and Rabbit selama satu dekade eksis di belantika musik Indonesia, konsisten menyuguhkan sajian musik yang unik dengan genre folk," tuturnya pada awak media, Sabtu , 10 September 2022.

Stars and Rabbit menjadi band yang disorot karena memiliki ciri khas dan keunikan vokal tersendiri.

Sedangkan Pamungkas, telah dikenal luas oleh publik karena lagu-lagu masterpiecenya.

"Di Hellocalize Festival akan membawa empat hits andalan yakni, To The Bone, I Love You But I’m Letting Go, Only One dan Flying Solo," ucapnya.