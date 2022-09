Ditemani Sadie Sink, Taylor Swift Tayangkan All Too Well di TIFF 2022

PIKIRAN RAKYAT - Taylor Swift serta Sadie Sink, aktor yang memainkan film miliknya, All Too Well: The Short Film, hadir pada acara Toronto International Film Festival (TIFF) 2022.

TIFF 2022 yang merupakan festival tahunan yang kini berusia 47 tahun berlangsung selama 8-18 September 2022 di Toronto, Kanada.

Taylor Swift berjalan di atas karpet merah dengan gaun panjang berwarna emas pada Jumat, 9 September 2022 kemarin.

Dirinya tampak menawan dengan gaya rambut poninya seperti di era album Red miliknya.

Sedangkan, Sadie Sink mengenakan setelan jas oranye tua yang dipadupadankan dengan loafers hitam mengkilap.

Pelantun Look What You Made Me Do ini menghadiri TIFF 2022 untuk menayangkan filmnya bertajuk All Too Well: The Short Film yang rilis pada 2021 lalu.

Film buatannya ini diperankan oleh Sadie Sink dan juga Dylan O'Brien.

Pada saat acara berlangsung, Taylor Swift duduk bersama CEO TIFF, yakni Cameron Bailey.