Dokumentasi Kehidupan Ratu Elizabeth II Bisa Disaksikan dalam Serial The Crown

PIKIRAN RAKYAT - Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada Kamis, 8 September 2022 waktu setempat.

Raja Inggris tersebut menghembuskan napas terakhirnya di usia 96 tahun. Dia berkuasa selama 70 tahun.

Ratu Elizabeth meninggal dengan damai saat dirinya tertidur di Balmoral Castle, Skotlandia, Inggris.

Kisah hidup Ratu Elizabeth pun diceritakan melalui serial The Crown yang sudah ada sejak tahun 2016.

Serial The Crown ditulis oleh Peter Morgan dan diproduksi oleh Sony Pictures bekerja sama dengan Netflix.

Morgan mengembangkan serial The Crown diambil dari film The Queen (2006) dan serial The Audience (2013).

Serial The Crown saat ini sudah mencapai season 4, dan para penggemar sedang menunggu kelanjutan dari season 5.

Dalam serial The Crown di season 1 menceritakan terkait pernikahan Ratu Elizabeth II dengan Pangeran Philip tahun 1947.