Cantiknya Taylor Swift Saat Tampil di Toronto International Film Festival

PIKIRAN RAKYAT - Taylor Swift tampil mengenakan gaun emas di Toronto International Film Festival bersama bintang All Too Well, Sadie Sink.

Taylor Swift mengenakan gaun Louis Vuitton berwarna emas yang dihiasi dengan payet cerah.

Taylor Swift membiarkan rambutnya terurai ke bawah. Perhiasan emas dan cat kuku yang serasi kian melengkapi penampilannya. Di sampingnya, Sadie mengenakan setelan oranye bergaris dengan sepatu hitam.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari ENews pada 10 September 2022, Taylor Swift berada di festival itu untuk melayani wawancara dengan moderator Cameron Bailey tentang proyeknya, All Too Well: The Short Film.

Film itu disutradarai oleh Taylor Swift. "Sebelum ini, saya telah menyutradarai dan menulis video musik saya, tetapi saya belum pernah membuat film pendek sebelumnya," kata Taylor Swift selama pidato penerimaannya untuk video berdurasi panjang terbaik.

"Kami mencurahkan seluruh hati kami ke dalam hal ini, mencoba membuat sesuatu yang mungkin layak untuk cinta Anda, para penggemar, ditunjukkan pada lagu ini," sebutnya lagi.

Pada Video Music Awards (VMA) 2022, Taylor Swift juga menggunakan pakaian berpayet cantik lainnya, pelantun Shake It Off itu mengumumkan album studionya yang ke-10, Midnights.

"Saya sangat bangga dengan apa yang kami buat. Kami tidak akan bisa membuat film pendek ini jika bukan karena Anda, para penggemar," katanya selama pidato penerimaannya untuk video of the year.