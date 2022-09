Lirik Lagu Bohemian Rhapsody - Queen, Lengkap Dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Bohemian Rhapsody merupakan lagu paling populer milik band asal London Queen yang diciptakan oleh sang vokalis Freddie Mercury.

Lagu Bohemian Rhapsody dirilis pada tahun 1975 dan masuk dalam album “A Night at The Opera”

Dalam lagu terbilang misterius karena liriknya yang tidak biasa dari kebanyakan lagu lainnya yang diciptakan oleh Freddie Mercury, dan menyimpan banyak makna.

Berikut Lirik Lagu Bohemian Rhapsody Beserta terjemahannya.

Is this the real life?

(Apakah ini kehidupan nyata?)

Is this just fantasy?

(Ataukah cuma khayalan?)

Caught in a landslide

(Terperangkap di tanah longsor)

No escape from reality

(Tak bisa lari dari kenyataan)

Open your eyes

(Bukalah matamu)

Look up to the skies and see

(Pandanglah langit dan lihatlah)

I’m just a poor boy (Poor boy)

(Aku hanya seorang anak miskin)

I need no sympathy

(Aku tak butuh simpati)

Because I’m easy come, easy go

(Karena aku mudah datang, mudah pergi)

Little high, little low

(Kadang tinggi, kadang rendah)

Any way the wind blows

(Kemana pun angin berhembus)

Doesn’t really matter to me, to me

(Tak ada artinya bagiku, bagiku)