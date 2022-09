Lirik Lagu High School in Jakarta - Niki, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Niki Zefanya atau yang dikenal sebagai Niki, kembali merilis lagu baru yang berjudul "High School in Jakarta" pada 5 Agustus 2022 lalu.

Niki yang kini berkarir di Amerika Serikat ini berada di bawah label 88 Rising. Ia sendiri memiliki beberapa hits lainnya seperti "Every Summertime", "Lowkey", "Lose", dll.

Berikut lirik lagu "High School in Jakarta" beserta terjemahan Bahasa Indonesia nya.

Didn't you hear Amanda's movin' back to Colorado?

It's 2013 and the end of my life

Freshman's year's about to plummet just a little harder

But it didn't 'cause we kissed on that Halloween night

I bleached half my hair when I saw Zoe on your Vespa