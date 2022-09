Lirik Lagu Sunday Morning - Maroon 5 : Well I Never Want to Leave

PIKIRAN RAKYAT – Sunday Morning merupakan lagu populer yang dibawakan oleh Marron 5. Lagu ini dirilis pada tahun 2004.

Meskipun dirilis hampir delapan belas tahun yang lalu, lagu ini tetap menjadi favorit banyak orang.

Video Klip Sunday Morning telah ditonton sebanyak 197 juta kali di Youtube.

Berikut ini lirik lagu Sunday Morning yang dinyanyikan oleh Maroon 5.

Yeah

Sunday morning, rain is falling

Steal some covers, share some skin

Clouds are shrouding us in moments unforgettable