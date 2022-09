Mencuri Raden Saleh Masuk Nomine Festival Film Bandung 2022

PIKIRAN RAKYAT – Mencuri Raden Saleh merupakan film Indonesia yang menuai banyak pujian dan menjadi perbincangan.

Prestasi terbaru yang diraih oleh film ini adalah masuk dalam nomine Festival Film Bandung (FFB) 2022.

Melalui akun Twitter resminya @mrs_film, Mencuri Raden Saleh mengumumkan kabar tersebut.

“Komplotan, The Mimin punya kabar baik nih. Film Mencuri Raden Saleh masuk dalam 5 nominasi Festival Film Bandung 2022. Selamat juga kepada semua penerima nominasi #FFB2022,” kata Film Mencuri Raden Saleh melalui akun twitternya @mrs_film.

Dalam gelaran Festival Film Bandung 2022, Mencuri Raden Saleh masuk ke dalam 5 kategori berikut.

Baca Juga: 6 Film yang Kisahkan Keluarga Kerajaan Inggris, Salah Satunya tentang Kematian Putri Diana

1. Film Bioskop Terpuji

Mencuri Raden Saleh bersaing dengan film Before, Now & Then, Kadet 1957, Ngeri-Ngeri Sedap, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas dan Yuni.

2. Sutradara Terpuji Film Bioskop (Angga Dwimas Sasongko)

Pendiri rumah produksi Visinema Pictures, Angga Dwimas Sasongko, menjadi calon penerima penghargaan sutradara terpuji dalam gelaran FFB 2022 melalui film Mencuri Raden Saleh.