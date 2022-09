Lirik Lagu Sweet Disposition - The Temper Trap, Cocok Didengar Saat Travelling

PIKIRAN RAKYAT – Lagu Sweet Disposition dipopulerkan oleh The Temper Trap, band asal Australia.

Menariknya, vokalis The Temper Trap, Dougy Mandagi, ternyata berasal dari Indonesia.

Lagu Sweet Disposition dirilis sejak tahun 2008, kembali populer di TikTok belakangan ini. Lagu ini sering dijadikan sebagai backsound video ketika liburan atau video yang menampilkan view pemandangan yang indah.

Berikut lirik lagu Sweet Disposition – The Temper Trap:

Sweet disposition

Never too soon

Oh, reckless abandon

Like no one's watching you

A moment, a love

A dream, aloud

A kiss, a cry

Our rights, our wrongs

A moment, a love

A dream, aloud

A moment, a love

A dream, aloud