Lirik Lagu dan Terjemahan Lagu Anything You Want Milik Reality Club

PIKIRAN RAKYAT - Simak lirik lagu Anything You Want dari Reality Club, grup musik indie rock yang berdiri pada 16 April 2016 lalu.

Lagu Anything You Want menjadi trending di TikTok semenjak perilisannya. Lagu ini banyak didengarkan dan digunakan di media sosial tersebut.

Ternyata ada pesan emosional dan lirik yang mendalam dari lagu yang digawangi Fathia Izzati yang juga seorang YouTuber ini.

Fathia Izzati diketahui tertarik dengan puisi, ia menyanyikannya bersama anggota band lainnya.

Di antaranya Faiz Novascotia sebagai vokalis dan gitaris, Nugi Wicaksono sebagai bassis, Era Patigo sebagai sebagai drummer, dan Iqbal Anggakusumah sebagai gitaris.

Band ini merilis lagu Anything You Want tersebut pada 22 April 2022 demi mewujudkan ketertarikannya pada puisi tersebut.

Berikut lirik lagu Anything You Want dari Reality Club



[Verse 1]