Beginiliah Lirik Lagu High School in Jakarta dari NIKI, Trending di YouTube!

PIKIRAN RAKYAT - Video musik NIKI menjadi salah satu yang trending di kanal YouTube 88rising.

Kanal YouTube 88rising membagikan video musik Niki dengan judul 50on50: NIKI “High School in Jakarta” Live at the Los Angeles Memorial Coliseum.

Saat ini video tersebut menduduki trending ke-16 di YouTube dan sudah ditonton sebanyak 119 ribu penonton.

Beginilah lirik lagu dari High School in Jakarta dari NIKI

Didn't you hear Amanda's movin' back to Colorado?

It's 2013 and the end of my life

Freshman's year's about to plummet just a little harder

But it didn't 'cause we kissed on that Halloween night