Lirik Lagu Kebangsaan Inggris yang Diubah Setelah Ratu Elizabeth II Meninggal, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia, ada beberapa hal yang akan turut berubah di Inggris.

Salah satunya adalah lagu kebangsaan Inggris. Dari semula God Save the Queen, menjadi God Save the King.

Ratu Elizabeth II menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis, 8 September 2022 waktu setempat.

Sang Ratu sudah bertakhta selama 70 tahun, hingga akhirnya meninggal dunia pada usia 96 tahun.

Adapun perubahan pada lagu kebangsaan Inggris, terletak pada bagian kata ganti orang ketiga. Dari semula 'she/her' menjadi 'he/his'. Selain itu, kata 'Queen' diganti menjadi 'King'.

Dibagikan Pikiran-Rakyat.com, berikut lirik lagu kebangsaan Inggris terbaru, lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia:

God save our gracious Queen,

Long live our noble queen,

God save the Queen;

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us:

God save the Queen.