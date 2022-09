Lirik Lagu Under The Influence - Chris Brown Sering FYP TikTok: Baby, You Can Ride It Oh Yeah

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Under The Influence yang dinyanyikan Chris Brown belakangan populer di kalangan netizen TikTok.

Nuansa lagu ini membuat siapa pun yang menggunakannya sebagai latar lipsinc terlihat berkarisma.

Under The Influence sebenarnya dirilis tahun 2019 lalu, namun kembali viral usai digunakan sebagai backsound TikTok.

Lirik lagu Chris Brown kali ini menceritakan kisah seorang pria dan wanita yang menjalin hubungan khusus. Berikut lirik lengkapnya.

Lirik Lagu Under The Influence - Chris Brown

Get up, get up

Kiddominant on the beat, better run it back

Fuckin' Robitussin

I don't know why this shit got me lazy right now, yeah

Can't do Percocets or Molly

I'm turnin' one, tryna live it up here right, right, right

Baby, you can

Ride it, ooh, yeah

Bring it over to my place

And you be like

"Baby, who cares?"

But I know you care

Bring it over to my place