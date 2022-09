Lirik Lagu Calm Down - Selena Gomez ft. Rema: Baby You Sweet Like Fanta Fanta Fanta...

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Selena Gomez akhirnya kembali merilis lagu baru berjudul Calm Down.

Tak cuma sendiri, Selena Gomez menggandeng rapper asal Nigeria bernama Divine Ikubor atau yang dikenal dengan nama panggung Rema.

Mengusung lagu upbeat, Selena Gomez dan Rema pun berhasil membawa lagu Calm Down ke jajaran trending di YouTube.

Lirik Lagu Calm Down - Selena Gomez ft. Rema

Vibez (vibez)

Another banger

Baby, calm down, calm down

Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown

Girl, you sweet like Fanta, ooh, Fanta, ooh

If I tell you say, "I love you",

you no dey form yanga, oh, oh, yanga, oh

