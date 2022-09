Lirik Lagu Somewhere Only We Know - Keane, Sering Muncul di FYP TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Lagu karya Keane yang berjudul Somewhere Only We Know di-cover oleh Rhianne, lagu ini sering muncul di beranda TikTok.

Lagu Somewhere Only We Know karya Keane itu di rilis pada 2004 silam.

Lagu ini masuk dalam album Hopes and Fears yang merupakan album debut Keane.

Berikut lirik lagu Somewhere Only We Know dan artinya

Baca Juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM: Mahasiswa Sorot Bansos, Sebut Pemerintah Lakukan Blunder

I walked across an empty land

Aku berjalan melintasi tanah kosong

I knew the pathway like the back of my hand

Saya tahu jalannya seperti punggung tangan saya

I felt the earth beneath my feet

Aku merasakan bumi di bawah kakiku

Sat by the river, and it made me complete

Duduk di tepi sungai, dan itu membuatku lengkap