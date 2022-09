Rekomendasi 5 Drama Korea Terbaik yang Wajib Ditonton! Nomor Dua Bikin Gagal Move On

PIKIRAN RAKYAT – Beberapa tahun terakhir, para penggemar drama Korea disuguhkan dengan berbagai judul drama terbaru.

Tak hanya berasal dari negara asalnya, industri hiburan Korea berhasil mengumpulkan penonton setia dari kancah internasional.

Drama Korea terbaik ini dikemas dengan skenario yang melekat di hati penonton. Mulai dari kisah cinta yang romantis, perselingkungan, hingga drama permainan yang menggemparkan dunia.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, berikut lima drama Korea terbaik dalam beberapa dekade terakhir.

1. My Love From the Star

My Love From the Star adalah drama yang mengguncang seluruh Asia.

Kim Soo Hyun yang berperan sebagai Do Min Joon merupakan seorang alien dengan segala kemampuan luar biasa yang telah hidup sejak abad dinasti Joseon.

Kemudian, dirinya tak sengaja bertemu dengan Cheon Song Yi yang diperankan oleh Jun Ji Hyun. Cheon Song Yi adalah seorang artis terkenal yang memiliki jadwal padat.