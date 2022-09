Lirik Lagu Calm Down - Selena Gomez feat Rema, Jadi Trending di YouTube

PIKIRAN RAKYAT - Simak lirik lagu terbaru Selena Gomez bertajuk Calm Down.

Calm Down merupakan lagu kolaborasi Selena Gomez bersama seorang rapper asal Nigeria, Rema.

Saat ini, video musik Calm Down yang dirilis di kanal YouTube Selena Gomez sudah ditonton 5,1 juta pasang mata, dan menjadi trending ke-10 di platform video tersebut.

Dibagikan Pikiran-Rakyat.com, inilah lirik lagu Calm Down yang dibawakan Selena Gomez dan Rema:

Vibez (vibez)

Another banger

Baby, calm down, calm down

Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown