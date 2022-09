4 Drama Korea dengan Ending yang Bikin Kaget Penonton, Salah Satunya Penthouse

PIKIRAN RAKYAT – Bagian penutup atau ending adalah hal yang paling ditunggu oleh para penggemar drama Korea.

Setelah melewati beragam konflik, para penonton kerap penasaran tentang bagaimana cerita dalam drama tersebut akan berakhir.

Namun, tidak semua drama Korea menyuguhkan ending yang memuaskan para penonton. Ending beberapa judul drama Korea justru mengagetkan para penontonnya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari KBIZoom, berikut adalah empat drama Korea dengan ending yang mengejutkan penonton.

1. Youth of May

Drama ini bercerita tentang kisah cinta pasangan yang bertemu secara tidak sengaja dan saling jatuh cinta. Berlatarkan tahun 1980-an, Youth of May dibintangi oleh Lee Do Hyun dan Go Min Si. Kim Myung Hee (Go Min Si) dan Hwang Hee Tae ( Lee Do Hyun) merupakan sepasang perawat dan mahasiswa kedokteran yang melewati beragam tantangan dalam menjalani hubungan, dan kemudian menikah.

Drama ini berakhir tragis. Kim Myung Hee (Go Min Si) ditembak mati dan meninggalkan Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun). Namun, sedihnya, Hwang Hee Tae baru menemukan jasad perempuan yang dicintainya itu setelah puluhan tahun lamanya.

2. Penthouse