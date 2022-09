Cerita Chef Juna Pernah Bertemu Ratu Elizabeth II: Saya Sangat Beruntung

PIKIRAN RAKYAT - Juri MasterChef Indonesia, Juna Rorimpandey atau Chef Juna mengungkapkan duka mendalam atas kabar Ratu Elizabeth II meninggal dunia.

Chef Juna membagikan momen saat dirinya bertemu dengan Ratu Elizabeth II, saat ia pergi ke Inggris tahun 2018 lalu.

Dalam sebuah video, Chef Juna memperlihatkan momen saat mobil berbendera kerajaan Inggris melintas di belakang motor patroli.

Chef Juna sangat terkesima melihat Ratu Elizabeth II di dalam mobil, ia kemudian mengungkapkan kesannya setelah bertemu sang ratu.

"Oh my God, the queen (Ya Tuhan, ratu)," kata Chef Juna.

Berdasarkan keterangan Chef Juna, saat itu ia sengaja melihat jadwal pergantian penjaga di Istana Buckingham.

Tiba-tiba Chef Juna melihat Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip melewat menggunakan mobil dengan penjagaan ketat.