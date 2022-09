Dilema Besar Hotman Paris Dapat Tawaran Jadi Pengacara Ferdy Sambo: Tiga Hari Saya Gak Bisa Tidur

PIKIRAN RAKYAT - Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya menjelaskan terkait dirinya yang diminta Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menangani kasus pembunuhan Brigadir J.

Hotman Paris membenarkan bahwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi secara langsung memintanya untuk menjadi kuasa hukum dalam kasus tersebut.

"Memang benar Hotman Paris diminta Pak Sambo untuk jadi pengacaranya, juga diminta jadi pengacara ibu PC, itu benar," kata Hotman Paris dalam acara Heart to Heart.

Baca Juga: Ini Sakit yang Diderita Ratu Elizabeth II Sebelum Meninggal Dunia

Setelah mendapat tawaran tersebut, Hotman Paris mengaku tidak bisa tidur selama tiga hari.

Hotman Paris mengibaratkan kasus Ferdy Sambo ini seperti kasus OJ Simpson di Amerika Serikat.

Jika Hotman Paris menerima tawaran Ferdy Sambo, mungkin saja namanya langsung melejit drastis di Indonesia.

Baca Juga: Posisi Momo di Geisha Digantikan Secara Paksa, Widy Vierratale Geram: Lu Tampar Mereka...

"Saya tiga hari tidak bisa tidur untuk mengatakan yes or no, karena dari segi kasus this is dream case for lawyer, ini kasus di dunia manapun membuat lawyer jadi populer," tutur Hotman Paris.