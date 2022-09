THE DREAM SHOW 2 Digelar Dua Hari, NCT Dream Banjir Ucapan Selamat

PIKIRAN RAKYAT - Sambutan hangat langsung membanjiri kolom komentar Twitter milik NCT Dream yang mengunggah foto tujuh tangan berpose membentuk sebuah bintang.

"See you very soon at 'THE DREAM SHOW2: In A DREAM'," ucap NCT Dream sebagai tulisan pada unggahannya di Twitter pada 8 September 2022 pukul 12.45 WIB.

Sempat menunda konser bertajuk THE DREAM SHOW 2: In a Dream, kini NCT Dream akan manggung di Jamsil Olympic Stadium, Seoul pada 8 hingga 9 September 2022.

Pada hari pertama, konser akan dilakukan secara langsung.

Hari kedua, yaitu 9 September 2022, konser dilaksanakan secara online.

Nctzen, sebutan fans NCT Dream, kemudian membanjiri dengan komentar-komentar hangat dan bernada menyemangati sang idola.

"Goodluck 7Dreams, hope everything goes smoothly and enjoy the stage," tutur akun @dindin0323.

"Truly, a dream come true! good luck, boys!!" kata akun @wakeupmoonchild memberikan dorongan semangat kepada idola.