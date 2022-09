Niki Zefanya Konser di Memorial Coliseum Los Angeles, Warganet: Keliling Asia Niki Tolong

PIKIRAN RAKYAT - Niki Zefanya, penyanyi yang namanya semakin melambung sejak tampil di Coachella 2022 itu kini mendapat sorotan kembali usai dirinya menjalani konser megah sekaligus juga sangat intimate.

Niki Zefanya tampil di konser intimate yang hanya dapat dihadiri oleh sejumlah fans beruntung di salah satu tempat legendaris berusia 100 tahun di Los Angeles yakni, Memorial Coliseum.

Penampilan Niki Zefanya dalam konser yang bertajuk 50on50 tersebut merupakan penampilan pertamanya membawakan album Nichole secara live.

Hal itu diungkapkan oleh Niki Zefanya dalam video yang diunggah oleh tim 50on50 dalam kanal Youtubenya yang bernama 50on50.

Baca Juga: Lemkapi Minta Uji Kebohongan Ferdy Sambo dkk Hanya Jadi Pembanding Mesti Akurasinya di Atas 93 Persen, Kenapa?

“So this is the first time that the album (Nichole) is going to be played live. You are the first to hear it (Ini kali pertama album ini (album Nichole) dimainkan secara langsung. Kamu adalah yang pertama mendengarnya),” ujar Niki.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa saat itu menjadi penampilan pertama Niki membawakan album terbaru miliknya. Tiga lagu diantaranya yakni, Keeping Tabs, High School in Jakarta, dan Backburner.

Penampilan Niki dalam membawakan tiga lagu dari album Nichole tersebut mengundang banyak tanggapan positif dari warganet.

Baca Juga: Sinosis Film Noktah Merah Perkawinan Adaptasia dari Sinetron Persembahan Rapi Tayang di Bioskop 15 September 2

“No but why is her live always better than the studio version?!!! she’s so talented (Tidak tahu, tapi kenapa saat dia tampil secara langsung selalu lebih bagus dibandingkan versi rekaman?!!! Dia sangat bertalenta)” jelas Hanif Sulthoni.