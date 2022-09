Miracle in Cell No 7 Sukses Buat Banyak Penonton Menangis, Ternyata Ada Kesulitan di Balik Syutingnya

PIKIRAN RAKYAT - Film Miracle in Cell No 7 yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya para penikmat film Korea telah tayang hari ini, Kamis, 8 September 2022 di seluruh bioskop Indonesia.

Seperti dalam unggahan Falcon Picture yang memperlihatkan penayangan spesial film Miracle in Cell No 7, berbagai respons positif diberikan oleh penonton yang ikut dalam penayangan spesial film yang dibintangi oleh Vino G. Bastian itu.

Banyak penonton yang mengatakan bahwa film Miracle in Cell No 7 ini berhasil membuat air mata bercucuran.

Bahkan, Video behind the scene film Miracle in Cell No 7 yang diunggah oleh Falcon Picture melalui kanal Youtubenya telah diputar 4000 lebih kali hanya dalam kurun waktu 3 jam.

Dalam video tersebut, terlihat sutradara dan para pemain mengungkapkan proses syuting dibalik layar dari masing-masing karakter yang diperankan.

Salah satu proses scene paling menarik perhatian dalam film Miracle in Cell No 7 juga ikut ditunjukkan dalam video behind the scene tersebut yakni, scene penerbangan balon udara.

Hanung Bramantyo sebagai sutradara dalam film tersebut mengakui bahwa scene terberat dalam film Miracle in Cell No 7 adalah scene penerbangan balon udara.

“Pengambilan scene yang terberat sebetulnya penerbangan balon. Jadi itu adegannya adegan yang memang kita membutuhkan satu bentuk bangunan tembok yang besar. Gimana tembok itu dipakai untuk dilewati balon udara, dan kita tidak menggunakan balon asli pasti, tapi kita menggunakan balon buatan yang kemudian ditarik dengan derek,” jelas Hanung.