Berikut Daftar Festival Musik di Indonesia yang Akan Berlangsung Sisa Tahun 2022 Ini

PIKIRAN RAKYAT - Festival musik menjadi event yang paling ditunggu oleh banyak masyarakat Indonesia, khususnya para kaum muda.

Terlebih, usai berakhirnya pandemi Covid-19 yang membuat festival musik terhenti penyelenggaraannya selama dua tahun.

Berbagai festival musik telah kembali digelar sejak awal tahun 2022 ini yang tentunya disambut gembira oleh kaum muda Indonesia.

Di sisa tahun 2022 ini masih banyak terdapat festival musik yang akan diselenggarakan di berbagai tempat.

Berikut daftar festival musik di sisa tahun 2022 ini.

Tau Tau Fest

Tau Tau Fest menjadi festival musik yang paling terdekat waktu penyelenggaraannya, yakni pada tanggal 10 - 11 September 2022 di Prabuwangi Park Bandung. Tau Tau Fest akan menampilkan banyak musisi-musisi top Indonesia yakni, Effect Rumah Kaca, Nadin Amizah, God Bless, Project Pop, Tulus, Kunto Aji, dan masih banyak musisi-musisi top lainnya. Saat ini dua hari sebelum hari penyelenggaraan, tiket Tau Tau Fest masih tersedia dalam 14 paket tiket di antara 28 paket yang disediakan.Tiga di antaranya yaitu Presale 3 Day 1, Group Package Berempat Day 1, dan Prioritas 3 Two Days Pass.

Pestapora

Festival musik selanjutnya yang akan diselenggarakan pada bulan September ini yakni Pestapora. Tepatnya, Festival musik Pestapora ini akan diselenggarakan pada 23-25 September 2022 di Gambir Expo, Jakarta. Pestapora akan dimeriahkan oleh banyak musisi tanah air, mulai dari Vierratale, Valla, Ucupop, Tulus, hingga D'Masiv, dan masih banyak musisi-musisi lainnya yang akan tampil di festival musik Pestapora. Saat ini tiket Pestapora masih tersedia dan dapat dibeli. Hanya saja tiket Early Daily Day 3 dan Normal Pass Day 3 sudah habis terjual.

We The Fest

Festival musik ketiga yang akan diselenggarakan pada bulan September ini yakni We The Fest. We The Fest akan diselenggarakan pada 23-25 September 2022 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. Dalam festival musik yang satu ini, tidak hanya musisi tanah air yang akan memeriahkan panggung We the Fest. Namun, musisi-musisi luar juga akan ikut menampilkan penampilannya yang spektakuler di festival yang menjadi salah satu festival terpopuler itu. Dua minggu menjelang hari festival tiket We the Fest masih tersedia dengan berbagai macam paket.