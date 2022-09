F4 Thailand Gelar Konser di Jakarta, Ini Harga Tiket dan Masing-Masing Keuntungan Jenis Tiketnya

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sukses dengan drama series F4 Thailand, GMMTV akan menggelar konser F4 Thailand di Indonesia.

Bertemakan Shooting Star Asia Tour 2022 in Jakarta, konser ini akan mulai pada Sabtu 15 September 2022 di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Para pemain F4 Thailand terdiri dari Bright Vachirawit as Thyme, Dew Jirawat as Ren, Win Metawin as Kavin, dan Nani Hirunkit as M.J.

Buat para penggemar F4 Thailand jangan sampai ketinggalan momen yang langka dan sangat berharga ini. Yuk, cari tahu dulu harga tiket dan cara membelinya!

Harga tiket konser Shooting Star Asia Tour 2022 in Jakarta

Dilansir Instagram LUMINA Entertainment, Rabu 7 September, mengumumkan harga tiket konser F4 Thailand di Indonesia. Harga tiket konser Shooting Star Asia Tour 2022 in Jakarta dibagi dalam 4 kategori, yaitu:

-LUMOS : Rp 2.600.000

-ROYAL : Rp 2.300.000

-CENTRUM : Rp 1.200.000

-RETRO : Rp 650.000