Lirik dan Terjemahan Lagu A Million Dreams, OST The Greatest Showman

PIKIRAN RAKYAT – Lagu A Million Dreams merupakan salah satu soundtrack resmi (OST) film The Greatest Showman yang tayang di bioskop pada Desember 2017.

Lagu ini ditulis oleh Benj Pasek dan Justin Paul dan dinyanyikan oleh Ziv Zaifman, Hugh Jackman, dan Michelle Williams.

Berikut lirik lagu dan terjemahan A Million Dreams OST The Greatest Showman tersebut:

Ziv Zaifman:

I close my eyes and I can see

Kupejamkan mata dan aku bisa melihat

The world that's waiting up for me

Dunia yang menungguku