Lirik dan Arti Lagu Until I Found you dari Stephen Sanchez yang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT – Lagu Until I Found You diketahui trending dan viral di berbagai media sosial seperti Instagram dan Tiktok.

Diketahui lagu yang dinyanyikan Stephen Sanchez dan Em Beihold ini dirilis pada 17 Agustus 2022.

Lagu ini bergenre romantis dan menceritakan tentang penyesalan seseorang menyian-nyiakan pasangannya.

Stephen Sanchez menciptakan sebuah lagu ini dengan lirik lagu yang singkat agar mudah diingat oleh netizen.

Dalam lagunya, Stephen Sanchez menggandeng Em Beihold sebagai rekan duet dalam membawakannya.

Berikut adalah lirik lagu dan artinya dari Until I Found You karya Stephen Sanchez dan Em Beihold:

Georgia, wrap me up in all your

(Georgia, Bungkus aku dengan semua...)

I want you in my arms

(Aku ingin kamu, dalam pelukanku)

Oh, let me hold you

(Oh, biarkan aku memelukmu)

I'll never let you go again like I did

(Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi, seperti yang kulakukan)

Oh, I used to say

(Oh aku pernah bilang)

