Lirik dan Terjemahan Lagu Come Inside Of My Heart - IV OF SPADES

PIKIRAN RAKYAT – Lagu Come Inside Of My Heart milik IV OF SPADES belakangan menjadi populer kembali di sosial media TikTok.

Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh IV OF SPADES oleh band rock Manila Filipina pada 18 Januari 2019 lalu. Lagu ini merupakan trek ke-6 dari album IV OF SPADES yang berjudul CLAPCLAPCLAP!.

Berikut merupakan lirik dan terjemahan Come Inside Of My Heart - IV OF SPADES

I love you

Aku mencintaimu

But I don’t really show you

Tapi aku tidak benar-benar menunjukkannya padamu

I’d call you

Aku akan menelepon kamu

But only if you want me too

Tetapi hanya jika kamu menginginkan aku juga

Oh, don’t you let it stop

Oh, jangan biarkan itu berhenti