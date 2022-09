PIKIRAN RAKYAT – Lagu August milik Taylor Swift diketahui menceritakan tentang hubungan asmara antara dua insan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, atau umumnya disebut dengan backstreet.

Rupanya hubungan tersebut hanya kisah cinta selama musim panas yang terjadi hanya sementara.

Pada akhirnya hubungan kedua insan tersebut harus berakhir. Para Swifties, panggilan untuk penggemar Taylor Swift beranggapan bahwa lagu ‘August’ merupakan lagu kedua dari kisah cinta segitiga dari perempuan bernama Betty yang menjadi selingkuhan James.

Lagu tersebut berjudul ‘Betty’. Untuk mengetahui lanjutannya, yuk simak lirik lagu August dari penyanyi asal Amerika Serikat ini.

August – Taylor Swift

Salt air, and the rust on your door

I never needed anything more

Whispers of "Are you sure?"

"Never have I ever before"

But I can see us lost in the memory

August slipped away into a moment in time

'Cause it was never mine

And I can see us twisted in bedsheets

August sipped away like a bottle of wine

'Cause you were never mine

Your back beneath the sun

Wishin' I could write my name on it

Will you call when you're back at school?

I remember thinkin' I had you