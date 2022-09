5 Rekomendasi Lagu untuk Menyemangati Para Jomlo yang Baru Putus Cinta

PIKIRAN RAKYAT – Putus dengan pacar bukanlah akhir dari segalanya. Galau dan sedih di awal putus hubungan adalah hal yang wajar, namun jangan sampai berlarut-larut.

Jika Anda yang sudah jomlo sudah merasa saatnya untuk move on, maka coba hapus lagu galau dari playlist Anda.

Ganti dengan lagu–lagu bertemakan move on yang liriknya kemungkinan relate dengan kondisi Anda saat ini.

Berikut Pikiran—Rakyat.com rangkum untuk Anda 5 rekomendasi lagu untuk para jomlo yang ingin menyindir mantan yang telah membuat Anda patah hati.

1. Shout Out to My Ex – Little Mix

Dari judulnya saja, sudah jelas bahwa lagu ini sangat cocok untuk ditujukan kepada sang mantan, terutama pada lirik berikut ini:

Shout out to my ex, you’re really quite a man

You make my heart break and that may be who I am