PIKIRAN RAKYAT - Kangta artis yang dinaungi SM Entertainment pada tanggal 7 September 2022 resmi merilis album ke-4 yaitu Eyes On You.

Album ini berisi 10 tracklist lagu yaitu : Eyes On You, Skip, Love Song, Bucket List, The One, Persona 2022, Freezing, Christmas in July, Maybe, dan Slowdance.

Kangta berkolaborasi dengan Taeyong NCT di salah satu lagu tracklistnya. Lagu tersebut berjudul Skip dengan genre pop. Taeyong juga ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan lirik lagu ini.

Berikut adalah lirik lagu Skip - Kangta feat Taeyong NCT :

Ullyeodaeneun jeonhwa

miri bogi sok

uimi eopsneun yeonrak

ttoneun geunyang jiindeul

hal iri neomu manha