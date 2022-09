Nagita Slavina Bagikan Video Keseharian Rayyanza, Netizen: Bayi Tersibuk Abad Ini

PIKIRAN RAKYAT - Rayyanza, anak dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini sudah menjadi sorotan sejak awal kelahirannya. Tak berhenti publik menyoroti keseharian bayi menggemaskan ini.

Nagita Slavina pada tanggal 6 September 2022 mengunggah video 'A Day in My Life as Cipung Adudu' di akun Tiktok miliknya, @raffi_nagita. Unggahan video tersebut telah menarik perhatian netizen Indonesia.

Video tersebut berisi list kegiatan yang dilakukan oleh Rayyanza (Cipung Adudu) mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Momen tersebut telah disukai sebanyak 1,2 juta kali ditonton dengan jejak komentar sebanyak 5661 ribu komentar.

Berikut adalah daftar kegiatan bayi lucu yang sering dipanggil Cipung ini :

- Pukul 6.00 pagi : Rayyanza bangun tidur lalu dilanjutkan dengan menyikat gigi dan meminum vitamin.

- Pukul 6.30: Rayyanza sarapan bersama kakaknya, Rafatar.

- Pukul 7.00: Rayyanza memiliki kegiatan main sambil belajar.

- Pukul 7.30: Rayyanza mandi pagi dan memakai skincare khusus bayi.

- Pukul 8.00: Rayyanza ditemani pengasuhnya berjemur, melihat burung, dan olahraga.