Mulai dari iKON hingga JKT 48, Berikut Harga Tiket Jisphoria

PIKIRAN RAKYAT - Jisphoria merupakan festival musik yang akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS). Stadion ini merupakan stadium terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas maksimal 82.000 kursi.

Festival musik ini menjadi event musik internasional pertama yang digelar di JIS. Sejak Jumat, 2 September akun Instagram resmi @jisphoria telah mengkonfirmasi bahwa event ini akan diselenggarakan pada Sabtu, 1 Oktober 2022.

Line Up

Pada Senin, 5 September, pihak penyelenggara Jisphoria mulai mengkonfirmasi line up yang akan memeriahkan event besar ini, yaitu Andmesh, Smash, JKT 48, serta Lyodra.

Kemudian, pada Selasa, 6 September, melalui akun Instagram resmi @jisphoria, iKON resmi diumumkan turut hadir dan menjadi musisi internasional pertama yang memeriahkan stadium JIS.

“Dengan bangga kami mempersembahkan tamu spesial kami iKON. iKON jadi satu-satunya line up internasional untuk #JISPHORIA,” kata akun @jisphoria pada Selasa, 7 September 2022.

“iKONIC, where are you at???? We want to hear you SCREAMMMMMM!!!!”, kata akun @jisphoria menambahkan.

Harga Tiket dan Seat Plan

Setelah meramaikan dan memancing antusiasme warganet dengan menghadirkan iKON, #jisphoria hingga kini masih menjadi trending Twitter sejak 2 hari yang lalu. Banyak dari penggemar tidak sabar mengetahui price list dari event ini.