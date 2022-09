Tak Cuma Harum, Jenazah Reza Gunawan Juga Tersenyum dengan Gagah: Benar-benar Istimewa

PIKIRAN RAKYAT - Kabar duka kembali datang dari panggung hiburan Tanah Air. Pasalnya, suami penyanyi sekaligus penulis Dewi Dee Lestari, Reza Gunawan baru saja meninggal dunia.

Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa pagi, pukul 11.53 WIB usai berjuang melawan penyakit stroke dan pendarahan otak.

Bersamaan dengan kabar berpulangnya Reza Gunawan, sederat rekan artis pun tampak berdatangan ke rumah duka.

Salah satunya presenter Melissa Karim yang menyempatkan diri untuk melayat ke Rumah Duka Grand Heaven.

Melissa Karim kemudian mengenang masa mudanya bersama Reza Gunawan.

"Aku kenal Reza dah lama, dari masih muda zaman Reza juga baru mulai belajar untuk self healing, jadi masa-masa dimana kita masih we have fun together, pergi nonton konser ketemu bareng," kata Melissa Karim.

Di mata sang presenter, sosok Reza Gunawan merupakan sosok sahabat yang sangat berjasa untuk banyak orang.

"Kemudian dengan perjalanan guru self healing itu hidupnya jadi benar-benar istimewa karena di mata sahabat-sahabatnya, orang-orang yang sayang sama Reza yang hidupnya pernah dibantu oleh Reza," kata Melissa Karim.