Konser BTS di Busan Butuh Rp75 Miliar, Pemerintah Ungkap Masalah Dana

PIKIRAN RAKYAT – BTS akan menggelar konser di Busan bertajuk BTS Yet to Come in Busan pada Sabtu, 15 Oktober 2022. Pergelaran tersebut bertujuan untuk membantu menarik perhatian dunia pada acara 2030 Busan World Expo.

Dana untuk konser tersebut mencapai 7 miliar won atau setara dengan Rp75.313.910.000.

Konser tersebut akan dilangsungkan sebulan lagi, namun Pemerintah Kota Busan belum memastikan siapa yang akan mendanai konser tersebut.

Menanggapi masalah tersebut, seorang pejabat dari komunitas bisnis yang berpartisipasi dalam komite berasumsi bahwa penundaan bisa terjadi jika masalah pendanaan belum terpecahkan.

Seperti yang sudah dijanjikan, konser akan digelar secara gratis. Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari daum, seorang pejabat dari sekretariat panitia lelang mengatakan pendanaan untuk konser BTS di Busan diserahkan semuanya pada HYBE (label BTS).

“Saya tahu HYBE akan menanggung semua biaya untuk konser tersebut dengan menerima sponsor atau iklan dari perusahaan,” ujar pejabat tersebut dikutip Pikiran-rakyat.com dari media Korea, Daum, pada 7 September 2022.

HYBE, sementara itu, mengatakan bahwa label dan perusahaan lainnya seperti Samsung, SK, Hyundai, LG, Lotte, CJ akan berpartisipasi sebagai sponsor resmi untuk konser BTS di Busan.

Namun, perusahaan-perusahaan tersebut memaparkan bahwa mereka belum menerima permintaan sponsor apapun dan tidak ada rencana untuk mendukung biaya.

Pada akhirnya, konser tersebut akan segera disponsori oleh perusahaan atau akan diselesaikan setelah belanja di Hive.