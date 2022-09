Spoiler If You Wish Upon Me: Sooyoung SNSD dan Shin Joo Hwan Akan Berkencan

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea (drakor) If You Wish Upon Me yang dibintangi juga oleh Sooyoung SNSD dan Shin Joo Hwan ini akan memasuki episode ke-7 pada Rabu, 7 September 2022.

Drama If You Wish Upon Me adalah drama terbaru yang terinspirasi dari organisasi nyata di Belanda yang memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir.

Dalam drama ini juga ada aktor Ji Chang Wook yang berperan sebagai Yoon Gyeo Re, yaitu seorang pria yang memiliki kehidupan yang sulit dan penuh dengan perjuangan sejak dia kecil.

Namun, Yoon Gyeo Re harus menjadi sukarelawan di rumah sakit, di sanalah dia menemukan kehidupannya. Karena sejak disana kehidupannya berubah dengan cara yang tidak terduga sejalannya saat dia membantu mewujudkan keinginan para pasien.

Dalam drama If You Wish Upon Me Sooyoung Girls Generation berperan sebagai Seo Yeon Joo, yaitu seorang perawat tangguh dan ceria di rumah sakit yang suka berolahraga.

Shin Joo Hwan berperan sebagai Yang Chin Hoon, yaitu seorang dokter di rumah sakit yang ngotot pada peraturan.

Dalam rilisan foto terbaru drama If You Wish Upon Me terlihat Yang Chi Hoon telah berada di sisi Seo Yeon Joo, terlihat dia seperti ingin mengutarakan perasaan yang disimpannya yang selama ini dirahasiakannya.

Namun, karena dia merasa bahwa hubungan dia sangat dekat dan rukun dengan Yoon Gyeo Re, sehingga hal tersebut yang menyebabkan dia mengalami kebimbangan, dan emosi yang kompleks.