Lirik Lagu You're Mine, Mahalini ft. Rizky Febian: I Just Wanna You be Mine Just to be the One

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan sejoli Rizky Febian dan Mahalini akhirnya merilis single duet perdananya berjudul You're Mine.

Lagu You’re Mine diciptakan oleh Rizky Febian dan Mahalini yang terinspirasi dari hubungan serta curahan hatinya sendiri.

Tak heran bila lagu Yoy're Mine menceritakan tentang sepasang kekasih yang merasa beruntung bisa dipersatukan.

Berikut lirik lagu You're Mine milik Rizky Febian dan Mahalini seperti yang sudah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik Lagu You're Mine, Mahalini ft. Rizky Febian

Ku tak menyangka akan hadirmu kini

Tuk melengkapi kisah indah yang kan terukir

Begitu juga yang kurasakan kini

Hilangkan sepi yang tlah lama kunanti nanti

Akan kah dirimu

untuk ku

Akan kah diriku

untukmu

Berdua kita kan menyatu

Takdir cinta akan menuntun

I just wanna you be mine

just to be the one

You’re mine..oohhh

Hold my hand until i close my eyes

I wanna be in your life

Always by my side till that i die

You’re mine